Технологии 23 апреля 2024, 15:39 Военный эксперт Синюгин назвал абсолютно новой машиной стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М2

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Несмотря на сходство с советским Ту-160, стратегический Ту-160М2 является абсолютно новой машиной. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал военный эксперт Александр Синюгин.

При его разработке специалисты использовали новейшие технологии, поэтому с предшественником бомбардировщик-ракетоносец роднит лишь внешний вид.

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«В целом у Ту-160М2 оставлен только контур Ту-160 — по своей сути, это абсолютно новый самолет, потому что в те времена многое из документации было просто утеряно», — сказал он.

По словам Синюгина, к 2030 году планируется поставить около 50 ракетоносецев.