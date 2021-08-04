Военный эксперт рассказал о преимуществах нашлемных микродисплеев

Конструктор бюро «Дисплей» Сергей Росликов рассказал о новых нашлемных системах индикации. Об этом сообщил RT.

Он рассказал, что это тактические очки, которые представят на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Они подходят для выполнения специальных задач, так как оперативно показывают изменяющуюся информацию о месте боевых действий и противнике. Одновременно с этим устройство защищает глаза.

«В основном на микродисплей передается топографическая информация, но это могут быть и данные о противнике, и идентификация „свой-чужой“. Более подробно на эту тему я говорить не могу», — уточнил Росликов.