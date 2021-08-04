Военный эксперт рассказал о преимуществах броневиков «Тайфун-ВДВ»

Военный эксперт Виктор Мураховский перечислил преимущества бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

Он отметил, что раньше воздушно-десантные войска такую технику не получали.

«В советское время колесных машин ВДВ не заказывали, потому что планировалось осуществлять высадку в необорудованной местности в тылу оперативных войск НАТО», — объяснил Мураховский и добавил, что по этой причине были актуальны гусеничные машины.

Теперь же пользуется спросом колесная техника. «Тайфун-ВДВ» отличается высокой противоминной стойкостью, подчеркнул Мураховский.

«Есть возможность повысить эффективность и точность огневого подавления противника», — рассказал он.