12 июня 2020, 17:50
Военный эксперт рассказал, что делает «Князь Владимир» опасным видом вооружения
Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с «Политикой сегодня» тактико-технические характеристики атомной подлодки «Князь Владимир», которая сегодня поступила на вооружение ВМФ РФ.
Специалист напомнил, что крейсер создан по проекту 955А. По его словам, модернизация коснулась многих вещей. В частности, подлодка сделалась менее шумной. Противолодочным средствам противника очень сложно ее обнаружить.
«Скоростные и другие характеристики делают „Князь Владимир“ очень опасным видом вооружения», — заметил Леонков, добавив, что крейсер способен выполнять любые задачи в любой точке мирового океана.