Военный эксперт рассказал, что делает «Князь Владимир» опасным видом вооружения

Специалист напомнил, что крейсер создан по проекту 955А. По его словам, модернизация коснулась многих вещей. В частности, подлодка сделалась менее шумной. Противолодочным средствам противника очень сложно ее обнаружить.

«Скоростные и другие характеристики делают „Князь Владимир“ очень опасным видом вооружения», — заметил Леонков, добавив, что крейсер способен выполнять любые задачи в любой точке мирового океана.