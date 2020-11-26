Военный эксперт раскрыл двойное назначение проекта Маска Starlink

По словам Кнутова, благодаря этой системе у каждого солдата армии США появится возможность с помощью мобильника передавать голосом или через камеру информацию о том, что он видит.

«Это — реализация основного принципа стратегии Джада, который заключается в том, что все видят то же самое, что видит один», — обратил внимание эксперт.

Таким образом, по его мнению, под видом гражданской платформы реализуется военный проект оборонного ведомства Соединенных Штатов.

«При этом помогают его воплощению финансами граждане других государств, для которых военная мощь США представляет реальную угрозу», — добавил Кнутов.