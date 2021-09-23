Военный эксперт перечислил отечественные беспилотные разработки

Военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов рассказал о российских беспилотных разработках.

Специалист напомнил, что с конца 1990-х и до 2012 года Россия декларировала развитие обороны больше, чем средств нападения, поскольку в ее доктрине нет агрессии.

«У нас опробован в Сирии модуль помех „Поле-21“, который мешает беспилотникам летать. У нас есть лазер „Пересвет“, он создает поле, в котором беспилотники не летают. Есть комплекс „Ратник купол“, в котором не летают беспилотники и крылатые ракеты. <…> Есть „Красуха“ — система принудительной посадки, перехвата контроля над беспилотником», — перечислил специалист.

Среди беспилотников, поступающих в российские войска, Артамонов отметил следующие: «Орлан-10», «Леер», «Элерон», «Застава», «Тхеон», «Наводчик-2», «Форпост». Отмечается, что эти устройства по большей части разведывательные, что очень важно для корректировки артиллерийского огня.