Военный эксперт оценил использование искусственного интеллекта в российской авиации

Заслуженный военный летчик России, заместитель главреда журнала «Авиапанорама» Владимир Попов обсудил с «ПолитЭкспертом» использование искусственного интеллекта в современной отечественной авиации.

«Используя высокую степень автоматизации процессов управления навигационных систем комплексно и интегрально, мы получаем возможность более интенсивно использовать искусственный интеллект», — обратил внимание Попов.

Он уточнил, что в России есть наработки беспилотников С-70. Сегодня этот самолет выпускает Новосибирский авиационный завод имени Чкалова. По словам Попова, был проведен большой комплекс совместных испытаний с использованием пилотируемых самолетов Су-30СМ и Су-57.

«Любой ИИ в ближайшие 10-30 лет не достигнет такого уровня, как человеческие способности хорошо натренированного летчика. Он пока еще более оперативно может решения какие-то принять», — заметил собеседник издания.