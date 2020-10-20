Военный эксперт оценил сверхдальнобойную пушку США

Тимошенко заметил, что у американцев возникнут определенные сложности с транспортировкой этой пушки, поскольку ее можно везти лишь в разобранном виде. Кроме того, необходим инструмент, чтобы ее поднимать.

«Подъемный кран, значит [будет задействована] куча народу. Их тоже надо везти. Посчитайте, сколько нужно энергии, чтобы что-нибудь массой минимум 50 кг долетело до Москвы. Вопрос — как ее перемещать?» — обратил внимание собеседник информагентства.