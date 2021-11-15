Военный эксперт оценил первую зарубежную презентацию истребителя Су-75

Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с ИА Nation News презентацию российского истребителя Су-75 Сheckmate, которая состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Леонков напомнил, что Су-75 Сheckmate — это однодвигательный истребитель пятого поколения, в котором вооружение будет располагаться во внутренних отсеках. По словам специалиста, в истребителе будут использоваться те же технологии, которые использовались при создании Су-57. Что касается технических характеристик, то они пока неизвестны, поскольку самолет еще не взлетал.

«Самолет пятого поколения по своим характеристикам станет доступным для тех стран, которые интересуются такими разработками. Можно говорить о потенциале этого самолета в будущем на мировом рынке», — добавил собеседник информагентства.