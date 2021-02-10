Военный эксперт оценил беспилотник-перехватчик «Волк-18»

Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что «умный» беспилотник-перехватчик «Волк-18» в любом случае не сможет обходиться без человека совсем. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

Он уточнил, что беспилотник умеет настоятельно находить чужие дроны. Информацию он передает оператору, который сам решает, как действовать в той или иной ситуации.

«Все равно кнопку нажимает человек», — заключил Литовкин.

Он отметил, что беспилотник скорее всего сможет действовать без команды, если ему заранее задать образ цели, которую нужно уничтожить. Но пока об этом точно ничего не известно.