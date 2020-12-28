Военный эксперт охарактеризовал беспилотник «Орион»

Корнев уточнил, что дальность действия разведывательного варианта беспилотника составляет 250 километров, продолжительность полета — до 24 часов, высота — около восьми тысяч метров.

«Это то, чего мы все ждали. <…> Аппарат обнаруживает цель, убеждается в том, что это именно та цель, которую надо поразить, и в режиме реального времени применяет по этой цели управляемые ракеты», — обратил внимание специалист.