07 июля 2020, 15:31
Военный эксперт объяснил, почему «Армата» пока не пойдет на экспорт
Военный обозреватель сайта kp.ru Виктор Баранец рассказал, что новейший российский танк Т-14 «Армата» пока не пойдет на экспорт, несмотря на получение зарубежного паспорта.
Баранец напомнил о постановлении, которое запрещает продавать новую боевую технику за рубеж до полного удовлетворения нужд отечественной армии. Четыре года назад глава Уралвагонзавода (производителя «Арматы») Олег Сиенко рассказал о решении, согласно которому армия должна получить 2000 танков Т-14.
«Сейчас же „Арматы“ проходят войсковые опытные испытания и пока речи о тысячах новых боевых машин не идет, — пока мелькают сообщения то о сотне с небольшим, то даже о десятках», — обратил внимание обозреватель.
Что касается стоимости «Арматы», то при массовом производстве боевая машина будет стоить 250 миллионов рублей.