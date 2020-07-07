Военный эксперт объяснил, почему «Армата» пока не пойдет на экспорт

Баранец напомнил о постановлении, которое запрещает продавать новую боевую технику за рубеж до полного удовлетворения нужд отечественной армии. Четыре года назад глава Уралвагонзавода (производителя «Арматы») Олег Сиенко рассказал о решении, согласно которому армия должна получить 2000 танков Т-14.

«Сейчас же „Арматы“ проходят войсковые опытные испытания и пока речи о тысячах новых боевых машин не идет, — пока мелькают сообщения то о сотне с небольшим, то даже о десятках», — обратил внимание обозреватель.

Что касается стоимости «Арматы», то при массовом производстве боевая машина будет стоить 250 миллионов рублей.