Военный эксперт объяснил назначение лазерного комплекса «Пересвет»

Военный эксперт Дмитрий Корнев обсудил с «Известиями» предназначение российского лазерного комплекса «Пересвет», который еще весной 2018 года представил лично президент РФ Владимир Путин.

По словам Корнева, прежде всего комплекс предназначен для вывода из строя спутников. Он объяснил, что противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением. «Пересвет» относится ко второй категории.

«По моей оценке, он должен поражать космические аппараты в ближнем околоземном пространстве на орбитах до 500 километров высотой», — цитирует специалиста «Утро.ру».

Он указал на то, что именно там обращаются практически все разведывательные спутники и аппараты динамического зондирования Земли.