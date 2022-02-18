Военный эксперт назвал преимущества российской армии

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал статью шведского издания Svenska Dagbladet, авторы которого написали, что Россия создала самую мощную армию в Европе. В чем именно заключается превосходство Вооруженных сил РФ, написал «ПолитЭксперт».

По словам эксперта, Россия является единственной страной в Европе, у которой есть ракетные войска стратегического назначения. Они могут нести ракеты большой дальности с ядерными боеголовками.

При этом Литовкин отметил, что российская армия — одна из самых подготовленных армий в Европе.

«Армия постоянно занимается боевой подготовкой, участвует в учениях, осваивает новую технику, принимает ее на вооружение. Только у России есть гиперзвуковое оружие. И в авиации, и на флоте. Шведское издание дало справедливую оценку войскам», — резюмировал эксперт.