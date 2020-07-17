Военный эксперт назвал оружие НАТО, которое может быть опасным для РФ

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал оружие стран НАТО, которое может быть опасным для России.

По его словам, одной из мощнейших является американская подводная многоцелевая лодка «Сивулф», информирует сайт «ПолитЭксперт».

«Таких всего три единицы, они очень дорогостоящие, технологически продвинутые и очень опасные с точки зрения нанесения удара по надводным кораблям и подводным лодкам», — отметил Дандыкин.

Он пояснил, что американцы отказались от них, так как эти субмарины являются очень затратными. Помимо прочего, специалист назвал американские ПТРК «Джавелин». Эксперт уточнил, что они непредсказуемы по своей траектории полета. Это противотанковое оружие опасно даже для современных поколений. По его мнению, то, что эти комплексы получила Украина, крайне «печально». Так, страна может применять их против Донбасса, чтобы спровоцировать Россию.

Еще в этот перечень вошли американские истребители F35 и F22 «Раптор». Дандыкин подчеркнул, что по комплексам ПВО лидером является РФ. У них нет аналогов во всем мире.