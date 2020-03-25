Военный эксперт: любым танком нужно умело обращаться

Леонков обратил внимание на то, что эффективность танка определяет специальная комиссия Минобороны, а не «газетчики». Так он отреагировал на статью американского издания National Interest, в которой танк Т-95 посчитали кошмаром для НАТО.

«Они там могут говорить, что если бы такой танк появился, он бы стал кошмаром, но нужно понимать, что и современные наши танки — Т-72, Т-90 последней модификации — представляют такую же угрозу. В умелых руках танк — грозное оружие», — заметил эксперт.

Он предложил «посмотреть, как танки использовались в последнее время в конфликтах на Ближнем Востоке».

«Сирийские танкисты себя показали достаточно хорошо, они воевали в основном на танках Т-72, Т-64. И как воевали саудовцы на современных танках „Абрамс“? Сразу видна большая разница, их не спасла ни броня, ни электроника на борту», — заключил Леонков.