Технологии 17 мая 2023, 16:18 Военный эксперт Леонков рассказал, для чего предназначена ракета «Бронебойщик» Военэксперт Леонков: эта ракета применяется в авиационных комплексах

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Военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, как работает новейшая российская неуправляемая авиационная ракета «Бронебойщик».

По его словам, главная цель этой ракеты заключается в штурмовке наземных целей и укрепрайонов. Она применяется в авиационных и вертолетных комплексах. Несмотря на то, что размеры ракеты остались прежними, ее возможности значительно изменились.

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«С одной стороны, повышается ее боевое могущество, например, бетонно-бойные и фугасные свойства, также модель доработана в лучшую сторону. <…> Это улучшенный неуправляемый авиаснаряд», — добавил Леонков.