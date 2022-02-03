Военный эксперт Коротченко рассказал о преимуществах РК «Искандер»

Польский генерал Вольдемар Скшипчак заявил об уязвимости западных ПВО перед российскими ракетными комплексами «Искандер». В интервью «ПолитРоссии» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, в чем особенность этих комплексов.

Преимущество российских РК заключается в используемом ими типе ракет.

«У „Искандеров“ два типа ракет: баллистические и крылатые. По обоим типам ракет западные комплексы ПРО работают неэффективно», — рассказал Коротченко.

Крылатые ракеты летают на низких высотах, поэтому их сложнее перехватить, пояснило Утро.ру.