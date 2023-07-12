Технологии 12 июля 2023, 13:56 Военный эксперт Кнутов заявил, что российские средства ПВО смогут справиться с французскими ракетами SCALP

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Российские средства ПВО научились сбивать британские крылатые ракеты Storm Shadow, а значит, смогут справиться и с французскими SCALP. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Он уточнил, что крылатые ракеты сбиваются с помощью ЗРК «Тор», «Панцирь» и «Бук».

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Что касается SCALP, то это французский вариант ракет большой дальности Storm Shadow. Они могут ударять по тылам на дальности от 100 до 300 километров.