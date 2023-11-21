Технологии 21 ноября 2023, 18:53 Военный эксперт Дындыкин: усовершенствованный вариант «Ланцета» может поражать цели с эффективностью 90–95%

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Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, в чем заключается преимущество беспилотного барражирующего боеприпаса «Ланцет» перед американским дроном-камикадзе Switchblade 600. Его слова передала «Вечерняя Москва».

Как заметил эксперт, продукт оружейного концерна «Калашников» практически невозможно перехватить. Кроме того, он может поражать цели с показателем эффективности 90–95%.

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«Более того, он практически несбиваем, его нельзя ни перехватить, ни сбить с курса, ни уничтожить другим оружием», — сказал Дындыкин и добавил, что скорость, когда аппарат определил цель и начал пикировать, достигает 300 километров в час.