Военный аналитик рассказал об уникальности ракеты «Ангара»

Накануне о втором пуске ракеты «Ангара — А5» в своем Twitter-аккаунте сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Спустя 12,5 минуты после взлета орбитальный блок штатно отделился от третьей ступени носителя. Далее его выведение на целевую орбиту осуществляется с помощью двигателей разгонного блока «Бриз-М».

Как считает Леонков, этот летательный аппарат является уникальным.

«РН „Ангара“ — универсальная ракета, которая может быть в легком, среднем и тяжелом варианте, все зависит от количества ускорителей на ней. Ракета позволяет выводить спутники различного назначения на различные орбиты, в том числе на геостационарные», — подчеркнул специалист.

Впервые ракету «Ангара — А5» запустили шесть лет назад.