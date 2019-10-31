Военный аналитик оценил новые минные тральщики ВМФ России

Эксперт заявил, что «никто, кроме России, не строит такие большие корабли из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии».

«По такому принципу никто, кроме России, корабли минного траления не создает. Эта технология значительно повышает качества траления, а, как мы помним, самые главные качества тральщика — это электромагнитные свойства, чтобы ничто в процессе работы не влияло на его действия. То есть, фактически, все негативные факторы среды сводятся к нулю. Все наши корабли стоят на размагничивании, чтобы электромагнитного поля не было. Поэтому да, отрадно, что такие тральщики поступают на флот», — объяснил Дандыкин.

Согласно словам специалиста, на корабле, на телеуправляемых и автономных подводных аппаратах расположены высокоэффективные гидроакустические станции, размещаемых как на самом корабле.

«На таких кораблях установлены поисковые роботы, которые будут искать мины, необитаемые подводные аппараты, новая аппаратура. Это то, чего сейчас не хватает нашему военному флоту, потому что основной парк таких кораблей — это тральщики морские, базовые, рейдовые — все советской постройки. А без тральных сил невозможно выводить корабли из баз и осуществлять проводку караванов и т. д.», — подчеркнул аналитик.

«Немагнитный» корпус высокой прочности обеспечивает безопасность корабля при поиске мин.

«В Советское время создавалось очень много технологий, которых не могли повторить на Западе или которыми там даже не занимались, поэтому сейчас Россия в этом плане ушла далеко вперед. Это определенное соревнование, но здесь вот такая технология (корпуса из стеклопластика. — Прим. ФАН) — это именно наше ноу-хау. Я думаю, что оно положительно скажется на живучести тральщиков и на работе тральных сил для обеспечения всего флота», — заявил Дандыкин.