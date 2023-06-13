Технологии 13 июня 2023, 19:12 Военный аналитик Насонов: создание в России дальнемагистрального самолета снизит экономическую зависимость

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Военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов в разговоре с РИА ФАН прокомментировал заявление вице-премьера Дениса Мантурова о том, что в России к 2030 году создадут дальнемагистральный самолет на основе сотрудничества с Китаем.

По словам аналитика, эта новость означает снижение экономической зависимости России от других стран, а также создание новых рабочих мест.

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«Это рабочие места, это заработок, который остается у нас, а не уходит в валюте в недружественные нам страны. Это снижение экономической зависимости, создание своей научно-производственной базы, что крайне важно», — добавил он.

Ранее Денис Мантуров сообщил, что с 2024 года отечественные авиакомпании начнут поставлять среднемагистральные самолеты МС-21.