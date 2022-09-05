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Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

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06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

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Происшествия

06 сентября 2022, 03:55

Спасатели добрались до выживших на Камчатке туристов

Происшествия

06 сентября 2022, 03:36

Женщина и четверо детей погибли в ДТП на Алтае

Общество

06 сентября 2022, 03:21

Россия вышла из Соглашения об облегченном посещении Курил бывшими жителями-японцами

Спецоперация

06 сентября 2022, 03:05

ВСУ снова нанесли удар по Новой Каховке

Мир

06 сентября 2022, 02:48

Пушков саркастически прокомментировал избрание Трасс премьером Британии

Мир

06 сентября 2022, 02:48

Шмыгаль назвал членство в ЕС приоритетом для Украины

Деньги

06 сентября 2022, 02:23

Китайскому юаню предрекли судьбу новой резервной валюты

Технологии

05 сентября 2022, 16:47

Военные учения «Восток-2022» начались в Тихом океане

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Стратегические учения «Восток-2022» идут в акватории Тихого океана. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

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В рамках мероприятия фрегат «Маршал Шапошников» ликвидировал подлодку условного противника. Также корабль обезвредил минное заграждение. После этого расчет скорострельной АК-630 уничтожил одиночную плавающую мину.

Военные учения

Оружие

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