Технологии 05 сентября 2022, 16:47 Поделиться Telegram

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Viber Военные учения «Восток-2022» начались в Тихом океане

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Стратегические учения «Восток-2022» идут в акватории Тихого океана. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

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В рамках мероприятия фрегат «Маршал Шапошников» ликвидировал подлодку условного противника. Также корабль обезвредил минное заграждение. После этого расчет скорострельной АК-630 уничтожил одиночную плавающую мину.

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