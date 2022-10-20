Военкоматы России подключатся к защищенному интернету к 2023 году | 360°

Технологии 20 октября 2022, 11:31 Военкоматы России подключатся к защищенному интернету к 2023 году Глава Минцифры Шадаев заявил, что военкоматы обеспечат защищенным интернетом к 2023 году РИА «Новости»

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Подключить все российские военкоматы к защищенному интернету и Сети Минобороны удастся уже в 2023 году. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев. Его слова процитировало РИА «Новости».

«В следующем году все военные комиссариаты будут подключены к сети Минобороны и к защищенному интернету», — сказал он.

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Шадаев анонсировал сроки реализации этого плана во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике.

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По его словам, программа по подключению российских военных комиссариатов к защищенному интернету и ведомственной Сети реализуется с 2019 года. Текущий объем реализации задачи пока не появился в СМИ.

Кроме того, Шадаев сообщил о скором завершении строительства подводной оптоволоконной линии связи, конечной точкой которой станет Чукотка. По его словам, эту задачу планируют закрыть уже в этом году.