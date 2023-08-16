16 августа 2023, 14:15
Военэксперт Матвийчук рассказал, что британские танки Challenger 2 могут делать не более четырех выстрелов в минуту
Главный недостаток британских танков Challenger 2 заключается в том, что они способны производить не более трех-четырех выстрелов в минуту. Об этом изданию NEWS.ru сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Российские танки, в отличие от британских, делают до 12 выстрелов за минуту.
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«Если российские танки делают 10–12 выстрелов в минуту, то Challenger 2 — три-четыре. Думаю, гореть они будут так же, как и „Леопарды“», — добавил Матвийчук.
Вес Challenger 2 превышает 60 тонн, в то время как российские танки последних моделей весят до 46 тонн, добавил эксперт.
Великобритания
Оружие
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