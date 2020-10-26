Воду обнаружили на солнечной стороне Луны

В ходе прошлых наблюдений ученым удалось найти некую форму водорода. Но тогда они не исключили, что этот может быть гидроксил, близкий по составу родственник воды. Но последние исследования подтвердили, что вода действительно на Луне есть.

Общий объем воды в кубическом метре грунта на дне кратера может составлять до 0,3 литра. Это меньше, чем в пустыне Сахара. Но пока непонятно, как именно она создается и сохраняется на безвоздушной поверхности Луны.

Обнаружить воду на Луне удалось при помощи стратосферной обсерватории. Это мощный телескоп с инфракрасной камерой, установленный на лайнере Boeing 747SP. Техника улавливает волны определенной длины, уникальные для молекул воды. Концентрацию этих волн обнаружили в кратере Клавиуса.

Ученые рассматривают несколько версий появления воды на Луне. В частности, жидкость могут содержать в себе микрометеориты, которые постоянно падают на поверхность спутника. По другой версии, водород доставляет солнечный ветер. Вещество вступает в реакцию с кислородсодержащими минералами и образует гидроксил. От излучения микрометеоритов полученная субстанция может образовываться в воду. Хранится полученная жидкость или в в отверстиях, оставшихся от ударами метеоритов или в самом грунте.

В ближайшее время все полеты стратосферной обсерватории будут нацелены на поиски новых мест скопления воды на освещенной Солнцем поверхности Луны.