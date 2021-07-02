Водоем в ЯНАО будет охранять искусственный интеллект

Возле технического водоема в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) уже появилась специальная автоматическая система, которая будет следить за теми, кто лезет в воду. Этот комплекс сможет распознавать человека и предупреждать в громкоговоритель о запрете на купание. Если случится какое-то ЧП, специализированные службы сразу об этом узнают, сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Ростелекома».

В компании рассказали, что новейшая разработка включает в себя видеокамеру, специальный ящик с микрокомпьютером, а также громкоговоритель. Технология следит за тем, чтобы прохожие не заходили в водоем. Такую систему хотят поставить на все водоемы Ноябрьска. Осуществить задуманное позволяет нацпроект «Цифровая экономика».