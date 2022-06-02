Водительское удостоверение в России превратят в QR-код

В приложении «Госуслуги Авто» появится новый сервис. Благодаря ему автовладельцы смогут предъявить водительское удостоверение в виде QR-кода.

План запуска нового сервиса уже согласовали Минцифры и МВД РФ, сообщили в пресс-службе министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Разработать сервис планируют до конца 2022 года. Специалисты обоих ведомств занялись его проектированием.

Предъявить сотруднику ГИБДД свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в виде QR-кода через «Госуслуги Авто» можно уже сейчас. Функционал для водительского удостоверения сделают похожим.

«Информация о нем будет загружаться из витрины данных ГИБДД в мобильное приложение и предъявляться в виде QR-кода», — уточнили в Минцифры.

Приложение «Госуслуги Авто» работает в том числе офлайн. Сохраненное в приложение электронное водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету.