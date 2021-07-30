Внезапное включение двигателей «Науки» назвали сбоем ПО

Двигатели российского модуля «Наука» внезапно включились из-з кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил российский руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.

Его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что механика стыковки сработала надежно, в результате оба стыковочных механизма — станции и модуля — закрылись.

«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — сказал он.

Соловьев уточнил, что ситуацию удалось достаточно быстро компенсировать с помощью запуска двигателей модуля «Звезда». Сейчас МКС находится в стандартном положении, все системы в норме. «Науку» со станцией связали с помощью надежного внутреннего силового и командного интерфейса, а также интерфейса энергопитания.

Российский модуль «Наука» пристыковался к Международной космической станции 29 июля. Через три часа на нем незапланированно включились двигатели — это привело к развороту МКС на 45 градусов. Угрозы экипажу не было. Чтобы вернуть МКС в стандартное положение, использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».