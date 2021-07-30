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    30 июля 2021, 14:57

    Внезапное включение двигателей «Науки» назвали сбоем ПО

    Нина Петлинова

    Двигатели российского модуля «Наука» внезапно включились из-з кратковременного сбоя программного обеспечения. Об этом сообщил российский руководитель полетом российского сегмента станции Владимир Соловьев.

    Внезапное включение двигателей «Науки» назвали сбоем ПО

    Его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что механика стыковки сработала надежно, в результате оба стыковочных механизма — станции и модуля — закрылись.

    «Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — сказал он.

    Соловьев уточнил, что ситуацию удалось достаточно быстро компенсировать с помощью запуска двигателей модуля «Звезда». Сейчас МКС находится в стандартном положении, все системы в норме. «Науку» со станцией связали с помощью надежного внутреннего силового и командного интерфейса, а также интерфейса энергопитания.

    Российский модуль «Наука» пристыковался к Международной космической станции 29 июля. Через три часа на нем незапланированно включились двигатели — это привело к развороту МКС на 45 градусов. Угрозы экипажу не было. Чтобы вернуть МКС в стандартное положение, использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17».