Эксперты посчитали, что из-за внедрения цифровых технологий к 2025 году более 40% работодателей могут сократить рабочие места, в то же время расширят 34,5% мест. В общей сумме более 85 миллионов людей останутся без работы.

Однако аналитики спешат обрадовать, ведь на смену устаревшим специальностям придут новые, которые дадут более 97 миллионов рабочих мест. Об этом говорится в докладе The Future of Jobs 2020 от Всемирного экономического форума, передает РБК. Эксперты считают, что в любом случае процесс замены рабочих на технологии будет довольно медленным. К этому пока не готово руководство, а еще в этой области мало нужных специалистов.

«На рынке труда России уже сформирован запрос на специалистов, которые будут востребованы в ближайшие пять лет. Это прежде всего специалисты по ИИ и машинному обучению, специалисты по анализу данных, разработчики ПО и приложений», — рассказал партнер Strategy Partners Алексей Праздничных.

Поэтому в ближайшее пять лет 40% работников должны переквалифицироваться, а более 70% — улучшить свои навыки. С помощью этого компаниям удастся сохранить более 50% рабочих мест. По мнению экспертов, для российских работодателей в ближайшие несколько лет одним из главных навыков в работниках станет умение комплексно решать проблемы.

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