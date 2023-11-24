Технологии 24 ноября 2023, 18:15 Внедрение ИИ стало новой главой в истории человечества Путин: с внедрением ИИ человечество начало новую главу своего существования Pxhere

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Искусственный интеллект начали внедрять во все сферы жизни, что говорит о новой главе существования человечества. На это указал президент России Владимир Путина на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Конечно, с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да и во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования», — подчеркнул глава государства, назвав такие вещи очевидными.

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Среди наиболее актуальных Путин выделил развитие так называемых языковых моделей и генеративного ИИ. Такие системы, обратил он внимание, позволяют создавать как образы, так и тексты.

«[Эти] направления обозначались буквально несколько лет назад, но всего за год с нашей прошлой встречи стали доминировать и раскрываться», — сказал президент.

Он напомнил, что в ученой среде уже назвали происходящие процессы революцией и технологическим сдвигом, а также указали на прорыв в развитии ИИ.

«Я уже сказал, что это вообще новая страница в развитии человечества», — заключил Владимир Путин.

Запрет на развитие искусственного интеллекта он счел невозможным.