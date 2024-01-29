Технологии 29 января 2024, 08:30 Власти трех российских регионов объявили об отключении связи 4G по ночам Власти трех регионов России объявили об отключении связи 4G по ночам Jonas Leupe/Unsplash

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Власти Ленинградской, Новгородской и Псковской областей сообщили, что до 30 января в регионах в ночное время отключат связь 4G. Такую меру объяснили необходимостью перенастройки радиочастот передающего оборудования. Об этом написал «Коммерсантъ».

Однако источники издания заявили, что работы проводят по поручению Минцифры для нужд силовых ведомств. Речь идет о донастройке антидроновых и систем ПВО.

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В правительстве Воронежской области рассказали «Коммерсанту», что ведут в регионе аналогичные работы. Собеседники издания в операторах связи уточнили, что интернет ограничивают по требованию властей. Само оборудование исправно работает, поэтому работы по донастройке сети со стороны оператора не нужны.

Еще один источник в телекоммуникационной среде добавил, что изначально предлагали отключить связь LTE даже в дневное время.

В октябре источник на рынке связи заявил, что операторам могут повысить плату за использование частот LTE. На фоне этого могут вырасти тарифы за мобильную связь и интернет для населения.