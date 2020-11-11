Власти предложили способ защиты личных данных россиян

Электронные профили граждан есть у многих организаций. К примеру, банки знают фамилию, имя и отчество клиента, движение средств на счете и домашний адрес. Но все эти данные хаотичны. Поэтому государство хочет собрать их все в единый цифровой профиль и позволить каждому россиянину самому определять, какие данные о себе он готов раскрыть.

Об этом в интервью газете «Известия» рассказал специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Он заявил, что государство должно иметь данные о гражданах, но знать для этого все о человеке не обязательно.

«С границами тут все ясно. Гражданин должен обладать прямым правом распоряжения теми данными, которые являются обязательными для государства и теми данными, которые он предоставляет добровольно», — пояснил он.

Для решения этой задачи требуются определенные инструменты, которые помимо всего прочего смогут защитить персональные данные россиян от утечек. Сегодня россияне боятся, что их данные попадут в руки мошенников, которые будут звонить по ночам или пытаться списать деньги с карты.

«Компания „Мегафон“ выступает с инициативой создать такой кабинет управления правами граждан прямо на „Госуслугах“, где вы просто галочками отмечаете те данные, которыми готовы делиться», — рассказал Песков.

По его словам, такой цифровой профиль человека сейчас предлагает создать Министерство цифрового развития. То есть человеку не нужно будет делать бумажные копии документов или иметь отдельно цифровой паспорт и цифровые права. При помощи смартфона гражданин сам может определить, какие данные ему нужно предоставить при обращении за государственными услугами.