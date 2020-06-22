Власти объяснили отказ от блокировки Telegram

Отмена блокировки Telegram связана с невозможностью заблокировать мессенджер, а также с тем, что его владельцы начали сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере оборота наркотиков и терроризмом.

С таким заявлением в рамках онлайн-дискуссии «Новый мировой политический нарратив: стиль и слог — 2020» клуба «Валдай» выступил заместитель руководителя ведомства Алексей Волин.

При этом он отметил, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций никогда не предпринимало попыток заблокировать Telegram и не выступало с такого рода инициативами.

«Это было решение суда, и министерство в этом суде тоже не принимало никакого участия», — привело слова Волина Агентство экономической информации «Прайм».

Комментируя отмену блокировки, представитель министерства отметил, что решение также принималось Роскомнадзором и прокуратурой. На такой шаг они пошли, так как для выполнения судебного решения не было технической возможности блокировки мессенджера. Кроме того, представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией.

«Можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — заявил Волин. Цитата по «Интерфаксу».

Роскомнадзор объявил, что снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram, на минувшей неделе. Свое решение надзорное ведомство согласовало с Генеральной прокуратурой. При этом там отметили, что оценили заявление основателя мессенджера Павла Дурова о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.