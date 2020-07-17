Власти Новосибирской области проверили ход газификации Тогучинского района

Уточняется, что газопровод строится с применением современных технологий, которые делают его безопасным и увеличивают срок службы.

«Газ — это жизнь, развитие, новые условия. Нам сегодня нужно помочь людям, которые хотят присоединяться к газу», — прокомментировал председатель заксобрания региона Андрей Шимкив.