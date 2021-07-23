Власти Москвы потратят 1 млрд рублей на установку новых камер

Еще две тысячи камер появится на дорогах Москвы. Центр организации дорожного движения столицы заплатит за это провайдеру публичного Wi-Fi в городе «МаксимаТелеком» один миллиард рублей.

На сайте госзакупок есть информация о том, что оператор Wi-Fi в московском метро «МаксимаТелеком» 19 июля выиграл тендер Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы стоимостью один миллиард рублей. Подрядная компания должна установить более двух тысяч камер наружного видеонаблюдения на дорогах в столицы. В тендере также участвовали еще организации, предложившие свои услуги на 200 миллионов дешевле. Однако они не прошли по другим критериям.

В технической документации лота сказано, что более двух тысяч камер будет поставлено до 2023 года. Они будут непрерывно передавать видеопоток на серверы заказчика в высоком разрешении 4К. У этих камер будут функции детекции лиц, выделения области интереса и автоматического слежения за объектами.

Камеры будут следить за объектами, идентифицировать лица и передавать полученные данные на серверы мэрии, написала газета «Коммерсант». По данным издания, власти хотят развернуть в городе нейросеть, которая будет получать данные с камер, фиксировать ДТП, пожары и другие ЧП. Все сведения она должна сообщать специальным службам. Для этого, как утверждает газета, потребуется еще четыре-пять миллиардов рублей. Данная система уже показала свою эффективность в других странах, например в Китае.

В пресс-службе ЦОДД газете заявили, что передаваемые с камер данные будут использоваться для анализа пассажиропотока, лица прохожих при этом распознаваться не будут.