Власти Курганской области встретились с мужчиной, чей ребенок оказался в коме якобы из-за врачебной ошибки

В Кургане четырехлетнего ребенка госпитализировали с подозрением на менингит и три месяца лечили, отталкиваясь от неправильного диагноза. Состояние ребенка ухудшалось, и в итоге он впал в кому. По словам врачей местной больницы, на ребенка повлияли погодные условия. По некоторым версиям, диагноз мог быть установлен неправильно.

После публикаций в СМИ в следственном управлении СК РФ по Курганской области начали доследственную проверку.

Региональный департамент здравоохранения сообщил, что 14 октября выписки на ребенка снова направили в федеральные центры, чтобы добиться оказания ребенку специализированной помощи.