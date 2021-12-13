Владимира Кириенко назначили генеральным директором VK. Об этом сообщили представители компании, передал ТАСС.

«VK Company Limited сообщает, что совет директоров единогласно проголосовал за назначение Владимира Кириенко новым генеральным директором VK (Россия). Решение вступает в силу немедленно», — констатировали сотрудники экосистемы.

Кириенко заменит бывшего управляющего сервисом Бориса Добродеева, который сам отказался от своей должности после смены акционерной структуры компании «МФ Технологии».

Владимир Кириенко отметил, что компания продолжит свое развитие и тестирование новых опций, ориентируясь на вовлеченность пользователей и увеличение охватов. Он пообещал провести анализ всех процессов в компании и представить свое видение дальнейшего развития VK.

В компании подчеркнули, что Кириенко много раз инвестировал в российские IT-компании. Он был первым вице-президентом «Ростелекома», а до прихода в эту компанию был председателем совета директоров ООО «Капитал» и Нижегородпромстройбанка.