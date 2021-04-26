Владельцы Xiaomi Mi 11 пожаловались на «горячие» смартфоны

Несколько владельцев последней флагманской модели смартфона Xiaomi Mi 11 заявили о неисправимой проблеме аппарата. Гаджет нагревается до такой степени, что плавится материнская плата. Об этом сообщил сайт Gizmochina.

С момента выпуска жалобы на Xiaomi Mi 11 не останавливаются. Среди других претензий к гаджету: высокое энергопотребление, малое время автономной работы, при запуске на смартфоне игр, аппарат начинает просто «гореть» в руках.

У некоторых владельцев аппараты перестали работать после того, как высокая температура повредила материнскую плату.

Многие считают, что проблема заключается в неправильно настроенном отводе тепла. Но официального заявления от производителя пока нет.

Разозлившиеся покупатели оставили свои жалобы в официальном аккаунте директора компании Лэй Цзюня в сервисе микроблогов Weibo. Но ответа так и не получили.

Xiaomi Mi 11 — это флагманская модель компании 2021 года. Объем продаж в Китае достиг одного миллиона за 21 день. Сам аппарат получил 6,81-дюймовый AMOLED-экран, процессор Snapdragon 888, от восьми гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 108, 13 и пять мегапикселей.