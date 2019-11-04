Владельцы устаревших iPhone могут остаться без интернета

Угроза касается обладателей тех гаджетов, которые были произведены до 2012 года.

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Как утверждают в Apple, переустановка ПО необходима, поскольку приблизительно каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Это происходит для точного измерения времени и даты.

Проблема переноса времени GPS начала влиять на сторонние продукты с поддержкой GPS 6 апреля этого года. В сообщении компании подчеркивается, что влияние переноса времени на гаджеты Apple начнется в 03:00 часа ночи (по Москве) в понедельник, 4 ноября.

В компании добавили, что, в частности, пользователи iPhone 5 без обновления ПО могут лишиться доступа к iCloud, App Store, браузеру и электронной почте, поскольку эти возможности зависят от даты и времени.

Если пользователи устаревших моделей iPhone и iPad не выполнят переустановку до указанного времени, то им придется выполнять резервное копирование и восстановление с помощью компьютера, поскольку беспроводное обновление ПО и резервное копирование iCloud работать не будут.

Номер обновленной версии ПО должен быть 10.3.4 или 9.3.6, в зависимости от модели устройства.