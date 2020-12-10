Владельцы Hyundai выкупят инженерную компанию Boston Dynamics

Совет директоров компании примет окончательное решение после обсуждения, которое состоится 10 декабря. Уточняется, что Boston Dynamics сменит собственника уже в третий раз. В настоящий момент предприятием владеет японский холдинг SoftBank. Он выкупил его три года назад у материнской структуры Google под названием Alphabet.

В последнее время Hyundai больше интересует сегмент робототехники. Согласно данным журналистов, компания намерена вложить в эту сферу около 1,4 миллиарда долларов к 2025 году, пишет Общественная служба новостей.

Boston Dynamics является компанией, которая специализируется на робототехнике. Ее основали в Массачусетском технологическом институте в 1992 году. Ее детищем стал четвероногий робот Spot.