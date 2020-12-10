10 декабря 2020, 14:54
Владельцы Hyundai выкупят инженерную компанию Boston Dynamics
Владельцы Hyundai Motor выкупят американскую инженерную компанию Boston Dynamics. Сумма сделки составит 921 миллион долларов, информирует The Korea Economic Daily.
Совет директоров компании примет окончательное решение после обсуждения, которое состоится 10 декабря. Уточняется, что Boston Dynamics сменит собственника уже в третий раз. В настоящий момент предприятием владеет японский холдинг SoftBank. Он выкупил его три года назад у материнской структуры Google под названием Alphabet.
В последнее время Hyundai больше интересует сегмент робототехники. Согласно данным журналистов, компания намерена вложить в эту сферу около 1,4 миллиарда долларов к 2025 году, пишет Общественная служба новостей.
Boston Dynamics является компанией, которая специализируется на робототехнике. Ее основали в Массачусетском технологическом институте в 1992 году. Ее детищем стал четвероногий робот Spot.