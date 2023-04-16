Технологии 16 апреля 2023, 04:14 Владельцев некоторых моделей iPhone предупредили об исчезновении важных функций Эксперт Роскачества Кузьменко: iPhone 4, 4s и 5 лишатся AppStore и других сервисов Apple Pxhere

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Владельцем устаревших смартфонов iPhone на iOS 11 рекомендовали подготовиться к исчезновению важных функций в гаджете. Об этом предупредил руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, iPhone таких моделей, как 4, 4s, 5, а также все еще более ранние модели, на iOS 11 лишат связанных с Apple функций. В этих гаджетах, как отметил Кузьменко, пропадут AppStore, облачные сервисы, связь с картами и другие опции.

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Официальных сроков этих изменений Apple не объявляла, но согласно информации инсайдера, отключение сервисов начнется в мае.

Перепрошить устаревшие смартфоны, по мнению Кузьменко, не получится, поскольку «операционная система строго привязана к модели и железу».

«Новую версию никак не поставить на старое железо», — констатировал эксперт.

Эксперты компании мобильной связи Yota проанализировали поведенческую статистику пользователей смартфонов на разных операционных системах (ОС): iOS и Android. Из их данных следует, что владельцы гаджетов с первой ОС чаще предпочитают использовать тариф, позволяющий самостоятельно настраивать лимиты по количеству минут, СМС-сообщений и гигабайтов интернета. Пользователи Android же привыкли брать максимум от предложений операторов.