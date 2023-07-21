Технологии 21 июля 2023, 07:32 Владельцам смартфонов объяснили, как Wi-Fi тратит заряд батареи даже в спящем режиме Роскачество посоветовало отключать Wi-Fi для экономии заряда батареи смартфона РИА «Новости»

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Поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-соединений требует много энергии и расходует заряд батареи смартфонов. Чтобы его сэкономить, нужно отключать эти опции. Такой совет дали РИА «Новости» в Роскачестве.

Многие приложения, по словам специалистов, работают фоном, поэтому тратят заряд даже в спящем режиме. Обои на заставке задействуют графический процессор, чем тоже расходуют энергию. Для того чтобы снять нагрузку со смартфона, в Роскачестве посоветовали зайти в настройки и снять разрешения в разделах «Поиск сетей Wi-Fi» и «Поиск Bluetooth-соединений».

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Сбор данных тоже приближает срок новой подзарядки и замедляет работу устройства. Для того чтобы исправить это, нужно отключить функцию «Отправлять данные для диагностики».

По этой же причине стоит отключить push-уведомления и опцию включения экрана при их получении. Такой раздел находится в разделе настроек блокировки экрана под названием «Пробуждать для показа уведомлений».

Специалист платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко посоветовал для продления работы батареи снизить частоту обновления экрана до 60 герц и его разрешение, перейти с 4G/LTE на 3G и отключить автоматическую синхронизацию приложений.