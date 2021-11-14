Владельцам корпоративных SIM-карт напомнили об обязательной регистрации до 30 ноября

Окончание обязательной регистрации корпоративных SIM-карт в России истекает 30 ноября. Операторы связи уже начали рассылать владельцам напоминания о возможной блокировке номеров. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Минцифры.

В ведомстве напомнили, что компаниям и индивидуальным предпринимателям необходимо внести данные о SIM-картах в специальный реестр на госуслугах до 30 ноября. Там же все сотрудники, которые используют эти карты, должны подтвердить свои данные.

Регистрацию корпоративных SIM-карт предусматривают поправки к закону «О связи», призванные убрать с рынка «серые» SIM-карты, которые часто используют мошенники.

Принятый документ предусматривает внесение в Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) сведения о всех пользователях. Поправки вступили в силу еще в июне, но операторы связи указали на то, что на самом портале возможность зарегистрироваться отсутствует. Минцифры приняло решение отложить обязательную регистрацию до 30 ноября. На такой же срок отложили регистрацию М2М SIM-карт, которые используются в банкоматах, системах видеонаблюдения, терминалах для оплаты картой в магазине.