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    23 декабря 2021, 14:55

    Ученый создал телеэкран, который передает вкус еды

    Ученый из Японии Миясита создал телеэкран, который передает вкус еды

    Екатерина Боснак

    Ученый из Японии Гомей Миясита создал прототип телеэкрана, который передает вкус еды. О необычной разработке написало агентство Reuters.

    Гаджет получил название Taste the TV и десять канистр с ароматизаторами, вкусы в которые подаются на специальную гигиеническую пленку, в зависимости от того, что происходит на экране.

    «Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома», — описал истинное предназначение своего изобретения сам Миясита.

    Вместе с профессором трудятся еще 30 студентов — все они помогают придумывать новые устройства, работающие со вкусом. Taste the TV он сделал за год. Миясита обозначил примерную стоимость такой техники в 875 долларов. Он планирует встроить в свой экран приложение для обучения сомелье или поваров, а еще разные игры и упражнения.

    Одна из студенток прямо при журналистах протестировала новшество. Она сказала в сторону экрана, что хочет попробовать шоколад, и через несколько попыток жидкость с таким вкусом появилась на поверхности.