Ученый создал телеэкран, который передает вкус еды

Ученый из Японии Гомей Миясита создал прототип телеэкрана, который передает вкус еды. О необычной разработке написало агентство Reuters.

Гаджет получил название Taste the TV и десять канистр с ароматизаторами, вкусы в которые подаются на специальную гигиеническую пленку, в зависимости от того, что происходит на экране.

«Цель состоит в том, чтобы люди могли получить опыт чего-то вроде посещения ресторана на другом конце света, пока они остаются дома», — описал истинное предназначение своего изобретения сам Миясита.

Вместе с профессором трудятся еще 30 студентов — все они помогают придумывать новые устройства, работающие со вкусом. Taste the TV он сделал за год. Миясита обозначил примерную стоимость такой техники в 875 долларов. Он планирует встроить в свой экран приложение для обучения сомелье или поваров, а еще разные игры и упражнения.

Одна из студенток прямо при журналистах протестировала новшество. Она сказала в сторону экрана, что хочет попробовать шоколад, и через несколько попыток жидкость с таким вкусом появилась на поверхности.