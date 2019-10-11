«ВКонтакте» запустило традиционный Pixel Battle в честь 13-летия
Социальной сети «ВКонтакте» исполнился еще один год. Игру Pixel Battle, которая уже известна многим пользователям, обновили и вновь запустили. Цель — добавить немного своих пикселей в общую графическую картинку. Подробности команда «ВКонтакте» рассказала в своем сообществе.
Психолог рассказал о пользе соцсетей для школьниковПодробнее
Пользователи могут надеяться на сюрпризы от разработчиков. При создании своего рисунка можно случайно наткнуться на особенный пиксель и получить в награду стикерпак или бонус для Pixel Battle. Например, возможность взорвать соседние пиксели, закрашивать сразу несколько ячеек или на время заморозить изменение точки.
За 13 зарисованных фрагментов «ВКонтакте» подарит пользователю что-то интересное. Администраторам пабликов дали право создавать чаты и размещать их в мини-приложении, чтобы подписчики могли координировать свои действия.
Pixel Battle запустили 10 октября. Игру закроют в последнюю минуту 12 октября.
Скриншоты игры Pixel Battle «ВКонтакте»