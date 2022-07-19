«ВКонтакте» запустила уникальные цифровые аватары для общения

Социальная сети «ВКонтакте» внедрила уникальные цифровые аватары vmoji для самовыражения и общения в виртуальном мире. Об этом сообщила пресс-служба соцсети.

Источник фото: «ВКонтакте»

Vmoji поможет пользователям создать персональный виртуальный аватар с помощью технологий распознавания лиц и собственных генеративных ML-моделей во «ВКонтакте».

Создать набор стикеров со своим виртуальным аватаром можно в обновленной версии приложения «ВКонтакте» для мобильных телефонов. Стикеры помогут самовыражаться онлайн, чувствовать себя ближе к собеседникам, демонстрируя собственный стиль или чувство юмора.

Креативный стиль отрисовки, технологии распознавания лиц и генеративные модели «ВКонтакте» позволили смоделировать аватар, похожий на человека, изображенного на фотографии.

Чтобы создать своего персонажа, достаточно выбрать фото профиля, загрузить любимый снимок или сделать селфи. Нейросети сами предложат внешний вид для аватара.

При необходимости аватар можно настроить вручную либо отредактировать отдельные элементы — например, черты лица, оттенок кожи, прическу или одежду.

Базовый набор стикеров vmoji доступен бесплатно. Есть и платные премиум-функции, к примеру, дополнение образа особыми уникальными элементами.

В честь VK Fest, который пройдет 23–24 июля в Санкт-Петербурге, Москве и Сириусе (Сочи), пользователи получат доступ к эксклюзивным цифровым футболкам фестиваля для своих персонажей.