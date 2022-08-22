«ВКонтакте» запустила таргетированную рекламу с привязкой к погоде

Соцсеть «ВКонтакте» разработала рекламные интеграции для сервиса «Погода». Теперь внутри мини-приложения можно размещать контент и таргетировать его, то есть настраивать под нужды пользователей исходя из температуры, давления, скорости ветра и других показателей, сообщила пресс-служба.

Разработчики сделали несколько типов виджетов, например лаконичную карточку с одной кнопкой, карусель из небольших иконок и необычную пасхалку, то есть иконку, логотип или картинку в колонке дней недели. Благодаря новшеству рекламу в мини-приложении «Погода» можно настраивать в зависимости от температуры, давления, скорости ветра, УФ-индекса, влажности и типа погоды.

«Таргетинг аудитории по различным узким факторам позволяет настраивать рекламу с учетом интересов и потребностей каждого отдельного пользователя. Так мы, по сути, делаем рекламное объявление частью сервиса, приносящего пользу людям. Мы заметили, что в таких целевых кампаниях пользователи больше времени проводят на сайте заказчика, чем в кампаниях с широким охватом», — объяснила директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.

Источник фото: РИА «Новости»

Первым партнером сервиса стал ретейлер «Эльдорадо». Приложение показывало рекламу вентиляторов, кондиционеров и увлажнителей воздуха в двух случаях: утром жаркого дня или если температура в момент просмотра объявления была выше +25 градусов. В результате за пять дней по объявлению кликнули более четырех тысяч раз, каждый пользователь провел на сайте больше минуты. Причем около 80% из них перешли на него впервые.

«Рекламная кампания в „Погоде“ показала высокую вовлеченность аудитории: пользователи кликали на релевантные объявления, а затем просматривали каталог магазина. Считаю, что именно своевременность показа рекламы помогла достичь высокой эффективности», — заявила руководитель направления перформанс-маркетинга группы «М.Видео — Эльдорадо» Екатерина Котова.