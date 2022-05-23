«ВКонтакте» запустила сервис для поиска людей

Соцсеть «ВКонтакте» запустила новое приложение на платформе VK Mini Apps для поиска друзей, знакомых и дальних родственников, с которыми по тем или иным причинам оборвалась связь, контакты были утеряны или у пользователя почти нет информации, чтобы их разыскать. О новом сервисе рассказали в пресс-службе компании.

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми», — отметил директор по стратегическому партнерству «ВКонтакте» Дмитрий Уваров.

По его словам, новое приложение появилось благодаря совместной работе «ВКонтакте» и «Одноклассников», соцсети объединились, чтобы помочь пользователям найти людей, которые им дороги.

Источник фото: пресс-служба «ВКонтакте»

Единый поиск в приложении доступен по профилям сразу 100 миллионов пользователей «ВКонтакте» и «Одноклассников». Чтобы начать поиск, пользователю нужно заполнить небольшую анкету о человеке, которого он хочет найти.

В анкете указываются фамилия, примерный возраст и другие известные данные. После пользователю предоставляют подборку профилей из «ВКонтакте» и «Одноклассников», которые подходят под заданные параметры.